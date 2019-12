Miranchuk sembra allontanarsi dalla Juventus. Ecco quale potrebbe essere la destinazione del centrocampista della Lokomotiv Mosca.

Galeotte sono state le sfide di Champions League. La Juventus, proprio nei due confronti contro la Lokomotiv Mosca, ha messo gli occhi su Aleksej Miranchuk. Fabio Paratici è stato letteralmente stregato dal centrocampista classe ’95. La sua qualità e la sua duttilità farebbero comodo a molte squadre, compresa ovviamente anche quella piemontese. Il futuro del russo però molto difficilmente sarà in Italia.

Calciomercato Juventus, Miranchuk si allontana: ecco il suo futuro

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Tuttomercatoweb’, Miranchuk sarebbe destinato a finire al Manchester United. Un affare che dovrebbe chiudersi per una cifra vicina ai 40 milioni di euro, Su di lui, oltre alla Juventus, avevano messo gli occhi anche Milan e Lazio.I Red Devils, quantomeno al momento sembrano aver messo definitivamente la freccia, tanto che il trasferimento potrebbe completarsi addirittura già nel mercato di gennaio.

Insomma, un obiettivo pare che stia sfumando per i bianconeri. Ora resta da capire se Paratici avrà in mente qualche strategia per ribaltare la situazione o se Miranchuk resterà soltanto uno dei tanti nomi finiti sul taccuino senza però poi trasformarsi in una vera e propria trattativa. D’altronde le vie del calciomercato sono infinite

