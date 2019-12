Espulsione Bentancur Juventus Lazio: doppia ammonizione per l’uruguaiano, che lascia il campo poco prima del fischio finale.

Piove sul bagnato in casa Juventus nella sfida contro la Lazio. Manca poco al fischio finale. I bianconeri sono sotto nel punteggio, a causa del nuovo vantaggio dei biancocelesti, firmato da Lulic, e sono tutti in attacco. In ripartenza però Correa sfiora il tris. Szczesny si supera, ma sul tap in Cataldi è steso da Bentancur. Per Calvarese non ci sono: secondo giallo e espulsione.

L’uruguaiano però non ci sta e fa esplodere tutta la sua rabbia dopo il rosso. Vibranti proteste del centrocampista, che viene calmato dai suoi compagni di squadra. La Supercoppa per i bianconeri termina nel peggiore dei modi.

