Il conto alla rovescia per Juventus Lazio è ormai terminato. Manca infatti meno di un’ora al fischio d’inizio della Supercoppa. A far discutere nel pre partita sono soprattutto le scelte di Maurizio Sarri. Non sono affatto mancate le sorprese.

Juventus Lazio, ecco il perché delle scelte di Maurizio Sarri

Dentro Demiral e fuori de Ligt. Questa è la prima decisione. Le sensazioni facevano però già pendere la bilancia verso il turco, viste le ottime prestazioni nelle ultime partite. Probabilmente il tutto è stato fortemente condizionato dalle non perfette condizioni fisiche dell’olandese ex Ajax. In difesa spicca il recupero di Alex Sandro, che era in dubbio. A destra ci sarà De Sciglio e non Cuadrado. Sarri ha probabilmente preferito non sbilanciarsi troppo, inserendo un terzino con attitudini maggiormente difensive.

E, a proposito d’equilibrio, la vera notizia è la conferma del tridente. Il rischio forse è alto, ma impossibile rinunciare a chi nelle ultime partite ha guidato la squadra. Dybala. Ronaldo e Higuain: la Juventus schiera l’artiglieria pesante fin dal 1′. Il campo dirà se la scelta è stata quella giusta.

