Acerbi esulta sui social dopo la Supercoppa: frecciata alla Juventus?

Acerbi esulta sui social dopo aver vinto la Supercoppa Italiana con la sua Lazio: in molti tifosi hanno visto una velata frecciata alla Juventus, è così?

Acerbi ha esultato sui social dopo averlo fatto in campo per aver vinto e aver potuto alzare la Supercoppa Italiana. In molti nel suo post sui social ci hanno visto una velata frecciata alla Juventus ma, ovviamente, non è così: il difensore centrale ex Sassuolo infatti ha soltanto voluto esprimere tutta la sua gioia per aver sollevato un trofeo davvero importante per la sua carriera: ecco che cos’ha detto: “Meglio che baciare una bella donna”.

