Bentancur squalificato, quanti turni ha preso? La stangata

E’ arrivata la stangata del Giudice Sportivo per Rodrigo Bentancur: ecco quanti turni ha preso il centrocampista della Juventus, la decisione è inaspettata.

Dopo i fatti accaduti durante la Supercoppa Italiana è arrivata inevitabile la stangata del Giudice Sportivo che ha squalificato il giocatore della Juventus Rodrigo Bentancur per tre giornate. Il mediano classe 1997 ex Boca Juniors quindi salterà le prossime tre gare di campionato con i bianconeri che adesso vivono una vera e propria emergenza in quanto sarà anche assente, come sempre, il lungodegente Sami Khedira.

