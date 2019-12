Sarà un vero e proprio duello di fuoco a giugno nella sessione estiva di calciomercato per la Juventus. Paul Pogba è l’obiettivo di un altro top club.

A giugno sarà Juventus vs Real Madrid per il calciomercato: l’obiettivo in comune si chiama Paul Pogba, con Florentino Perez che, nonostante il parere non proprio convinto da parte del tecnico Zinedine Zidane, sembra aver finalmente deciso. Vuole portare il francese tra le fila dei Blancos dopo che, ormai, il ragazzo sembra aver finito il suo stint di carriera al Manchester United. Pronto un duello importante, mentre l’offerta sta per arrivare: le pretese dei Red Devils sul mediano campione del mondo.

Leggi anche: Juventus, Sarri taglia Rugani: la scelta del tecnico bianconero

Pogba alla Juventus, Calciomercato: Real Madrid si mette in mezzo

C’è, però, un fattore che potrebbe vedere i bianconeri leggermente favoriti sulle Merengues per la corsa a Paul Pogba: stiamo parlando di Fede Valverde, mediano del Real Madrid che quest’anno sta esplodendo. Il ragazzo è atteso al definitivo salto di qualità tra la seconda metà di questa stagione e la prossima. Per questo motivo, dunque, se così fosse, l’ex bianconero non sarebbe più necessario.

Leggi anche: Pjaca lascia la Juventus, Calciomercato: il croato resta in Italia

Intanto gli inglesi fissano il prezzo: base di partenza fissata a 85 milioni di euro. Staremo a vedere dove vorrà prendere i soldi necessari per riportarlo alla corte di Maurizio Sarri la società di Corso Galileo Ferraris. In caso di parere positivo, bisognerà capire se ci sarà contestualmente una cessione eccellente.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK