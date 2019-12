Dalla Spagna un ex compagno di squadra di De Ligt è sicuro: giocherà nel Barcellona. Le ultime news di calciomecato Juventus parlano di un addio.

Sembra essere ormai già scritto il futuro di De Ligt: il difensore centrale classe 1999 parrebbe essere, almeno stando a quanto riportano dalla Spagna, un nuovo giocatore del Barcellona il prossimo giugno. A dirlo è un suo ex compagno di squadra all’Ajax, Frank De Jong, che oggi milita proprio nel club blaugrana. Le ultimissime news di calciomercato Juventus sul ragazzo nazionale olandese fanno tremare tutti i tifosi.

De Ligt al Barcellona, Calciomercato Juventus: dalla Spagna sono sicuri

Stando alle ultimissime news di calciomercato Juventus il ragazzo, soprattutto dopo le ultime partite in cui Maurizio Sarri gli ha preferito Mehri Demiral, è tornato molto vicino al Barcellona.

La Vecchia Signora, però, qualora si verificasse questa ipotesi, lo farebbe partire solo davanti ad un’offerta davvero importante: per meno di 80 milioni di euro il ragazzo non lascerà Torino visto e considerato il fatto che soltanto un anno fa è stato pagato circa 75 milioni di euro. La società di Corso Galileo Ferraris non vuole fare minusvalenze sul ragazzo ma, davanti ad offerte importanti, è pronto a cederlo.

