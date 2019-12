Ronaldo piange, la foto fa il giro del web e preoccupa la Juventus

Ronaldo piange, la Juventus ora è preoccupata per il calciatore portoghese, dopo le immagini viste nella gara di Supercoppa Italiana persa contro la Lazio. La sconfitta in una finale è una cosa a cui Cr7 non è abituato e questo l’ha portato a versare delle lacrime per il grande dispiacere.

Centravanti di grande qualità ha dimostrato sempre più voglia di raggiungere i risultati, riuscendo a vivere emozioni indescrivibili in carriera. Vedremo cosa accadrà e se questo potrebbe portare a delle difficoltà e magari alla voglia di lasciare la Juventus nella sessione estiva di calciomercato del 2020.

