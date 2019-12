Emre Can è destinato a lasciare la Juventus già nel mese di gennaio. E attenzione all’asse con il Paris Saint-Germain: possibile scambio con Paredes?

Il centrocampo è il reparto cardine nel gioco del calcio. Ed è proprio lì che la Juventus sembra avere delle difficoltà. Ed ecco che a gennaio potrebbe arrivare un innesto. Tutto però sembra essere legato al futuro di Emre Can. Il tedesco potrebbe lasciare Torino già nel mese di gennaio.



Emre Can lascia la Juventus, Calciomercato: ipotesi scambio con Paredes

L’idea, come riportato da ‘La Stampa’, potrebbe essere quello di uno scambio con Paredes, in uscita dal Psg, dove non riesce a trovare spazio. Un asse Torino-Parigi che potrebbe risolvere i problemi di esuberi di entrambe le squadre. D’altronde Leonardo avrebbe da tempo messo gli occhi sull’ex Liverpool, mentre l’argentino piace e non poco a Paratici ed è un suo vecchio pallino.

L’ex Roma potrebbe essere il rinforzo giusto per una mediana in difficoltà tra infortuni, scarso rendimento dei nuovi giocatori e poche alternative. L’operazione potrebbe andare facilmente in porto. Gennaio è dietro l’angolo e potrebbe portare la risoluzione della situazione di Emre Can, ma anche un importante innesto. Tutti i tasselli potrebbero perfettamente incastrarsi senza particolari difficoltà.

