Haaland sembra aver fatto la sua scelta definitiva sul suo futuro. L’attaccante pare aver scelto la Juventus: le ultimissime.

Quello di Erling Haaland è senza alcun dubbio uno dei nomi che più sta attirando l’attenzione dei top club europei. Sull’attaccante del Salisburgo ci sono gli occhi di mezza Europa. I suoi 28 gol in 22 presenze non possono certo lasciare indifferenti. Il classe 2000 pare aver però fatto la sua scelta definitiva.

Haaland alla Juventus, Calciomercato: l’attaccante ha scelto i bianconeri

Infatti, secondo quanto riportato e rivelato sia da ‘Tuttosport’ che da ‘Il Corriere dello Sport’, Haaland avrebbe scelto la Juventus. Sarà quindi molto probabilmente lui il primo regalo di Natale per Maurizio Sarri e per tutti i tifosi bianconeri. L’operazione dovrebbe chiudersi per una cifra attorno ai 30 milioni di euro.

La Vecchia Signora avrebbe, sempre secondo quanto raccontato dai due quotidiani sportivi, battuto la concorrenza di Manchester United, Borussia Dortmund e Lipsia. Decisiva però sarebbe stata la mediazione di Mino Raiola, che ha svolto il ruolo di intermediario nella trattativa. Fondamentale inoltre anche la volontà dello stesso Haaland, che avrebbe preferito una squadra già ad alti livelli come la Juventus. Cristiano Ronaldo, Dybala e Higuain sono pronti ad accoglierlo a braccia aperte. I piemontesi sembrano aver messo a segno un grandissimo colpo.

