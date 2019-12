La Juventus starebbe pensando ad Alessandro Florenzi. L’esterno però sembrerebbe allontanarsi dai bianconeri e dalla Serie A.

La Juventus potrebbe pensare a qualche rinforzo nel mercato di gennaio, ormai sempre più alle porte. Il reparto sotto osservazione della dirigenza dei bianconeri è senza alcun dubbio quello dei terzini. Tanti i nomi sul taccuino di Paratici, intenzionato ad affiancare un giocatore di livello a De Sciglio, Danilo, Alex Sandro e Cuadrado. Nel mirino sarebbe finito da ormai diverso tempo Alessandro Florenzi, che sembra essere in uscita dalla Roma.

Calciomercato Juventus, Florenzi si allontana

Il 28enne, nonostante abbia giocato le ultime partite da titolare, potrebbe lasciare la Capitale a gennaio. Il suo rapporto con Fonseca appare tutt’altro che idilliaco. I bianconeri ci starebbero pensando, in quanto rappresenterebbe il giusto mix di esperienza e qualità. La trattativa però sarebbe a dir poco in salita. Infatti, secondo quanto riportato dalla Spagna,, il Valencia sarebbe la squadra favorita per Florenzi. Gli spagnoli sarebbero già pronti a formulare un’offerta. Insomma, la Vecchia Signora dovrà molto probabilmente virare su altri obiettivi.

