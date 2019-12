Mattia De Sciglio potrebbe lasciare la Juventus nel mercato di gennaio. Su di lui ci sarebbe l’interesse del Paris Saint-Germain.

Il periodo di feste coincide con la pausa del campionato, ma anche con l’avvicinamento al mercato di gennaio. In casa Juventus l’obiettivo principale sembra essere quello di sfoltire la rosa. Soltanto dopo qualche cessione, i bianconeri potrebbe cercare di mettere a segno un colpo. Tra i possibili partenti c’è anche Mattia De Sciglio.

Calciomercato Juventus, il Psg insiste per De Sciglio

Il terzino è stato tra i protagonisti in negativo del match in Supercoppa perso contro la Lazio. La sua prestazione negativa però non sembra attenuare l’interesse di Paris Saint-Germain. Leonardo continuerebbe a stravedere per il giocatore e sarebbe pronto a mettere sul piatto Meunier, il cui contratto con i parigini andrà in scadenza a giugno e che appare non intenzionato a rinnovare. Scambio in vista sull’asse Torino-Parigi? Gennaio darà una risposta. Il futuro di De Sciglio sta per decidersi.

