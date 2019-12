Demiral atleta turco dell’anno: “Un grande orgoglio”

View this post on Instagram

Dün akşam @sportscommittee’nin düzenlediği çok anlamlı bir ödül töreninde çok değerli insanlarla bir araya geldik. Orada bulunmak, çok önemli başarılar kazanan özel sporcularla aynı sahneyi paylaşabilmek ve önemli bir ödüle layık görülmek benim için gurur vericiydi. Bu anlamlı geceye katkı sunan ve bana desteğini esirgemeyen herkese sonsuz teşekkürler.