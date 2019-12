Allegri al Psg, Calciomercato: l’ex Juventus in Ligue 1

Massimiliano Allegri sembra essere pronto a tornare in panchina. L’ex Juventus sarebbe finito nel mirino del Paris Saint-Germain.

Tanti mesi lontano dai riflettori e con un’attenta valutazione di idee, proposte e offerte. Massimiliano Allegri, dopo l’addio alla Juventus, non si è seduto su nessun’altra panchina. Ora però per l’x allenatore bianconero potrebbe esser arrivato il momento giusto.

Infatti, secondo quanto riportato dalla stampa francese, ad aver messo gli occhi sul buon Max sarebbe il Paris Saint-Germain. I transalpini infatti sarebbero alla ricerca di un nuovo allenatore. Il tutto potrebbe trasformarsi in realtà nel mese di luglio, quando il Psg molto probabilmente terminerà il suo rapporto con Thomas Tuchel e dovrà quindi andare alla ricerca di un sostituto.

Il nome in cima alla lista dei desideri di Leonardo sarebbe proprio quello di Allegri. Per l’ex Juventus, stando sempre a quanto riportato dai media d’Oltralpe, sarebbe pronto un biennale a cifre importanti. Insomma, dopo un anno sabbatico, il livornese potrebbe fare il suo ritorno. E farlo in un palcoscenico importante e di livello.

