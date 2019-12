Pogba ed Haaland sono degli obiettivi del calciomercato Juventus di gennaio: Mino Raiola, agente di entrambi i calciatori, ha svelato il suo piano.

Sembra rafforzarsi sempre più l’asse di calciomercato tra Mino Raiola e la Juventus. A gennaio, salvo clamorosi imprevisti, ci sarà un nuovo, doppio tentativo per portare a casa due obiettivi di calciomercato molto importanti per rafforzare il reparto di centrocampo ed attacco.

Stiamo ovviamente parlando di Paul Pogba, centrocampista del Manchester United nonché ex di turno, ed Erving Haaland, di proprietà del Salisburgo.

Entrambi hanno, oltre al talento, qualcosa in comune: i loro interessi sportivi sono gestiti dal potente Mino Raiola che, già quest’estate, è riuscito a portare alla corte della Vecchia Signora De Ligt, pagato proprio dalla società di Corso Galileo Ferraris qualcosa come 75 milioni di euro (e per l’agente è arrivata una sontuosa commissione di circa 10 milioni di euro).

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Pjanic al Psg, Calciomercato Juventus: a Torino si dividono

Calciomercato Juventus, Pogba ed Haaland in bianconero: Raiola ha un piano

Il piano di Mino Raiola è quello di convincere non solo i club ma anche e soprattutto i calciatori a trasferirsi alla Juventus già nel calciomercato di gennaio.

Entrambi, infatti, sarebbero più propensi a lasciare i rispettivi club soltanto a giugno ma il loro agente vorrebbe chiedere di fare uno sforzo in questo freddo inverno.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Pjanic al Psg, Calciomercato Juventus: a Torino si dividono

Per quanto concerne il centrocampista classe 1993 dei Red Devils ci sarebbe in realtà una doppia richiesta: la prima è quella nei confronti del ragazzo e la seconda, invece, è nei confronti dei club.

La richiesta sarebbe quella di lasciare libero il ragazzo a liberare a parametro zero Pogba, in modo tale da avere meno problemi sull’ingaggio.

Per Haaland, invece, il problema riguarda il costo del cartellino: la sua clausola rescissoria è di circa 20 milioni di euro ma ovviamente per lui si farà di tutto per fare in modo che tutti i club a lui interessati non la prendano in considerazione dal momento che il valore del suo cartellino è molto più elevato.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK