Miralem Pjanic al Psg è un affare di calciomercato Juventus che sta dividendo e non poco non solo i tifosi bianconeri ma anche i dirigenti: lo scenario.

Iniziano a tremare i tifosi della Juventus dopo che si è sparsa la notizia, più che altro un rumor di calciomercato, riguardante Miralem Pjanic al Psg.

Sembrerebbe, infatti, secondo quanto riporta Le10Sport, che ci siano stati dei presunti contatti tra l’entourage del ragazzo ed alcuni emissari del Paris Saint-Germain, i quali sembrano avere identificato nel regista bosniaco il futuro del club parigino.

Pjanic al Psg, Calciomercato Juventus: arriva l’offerta?

Sembra, tuttavia, esserci un problema che porta il nome di Leonardo: il dirigente, infatti, non sembra essere molto convinto del ragazzo classe 1990 ex Roma.

Insomma, all’interno del Psg sembrano esserci due fazioni: da una parte chi vorrebbe affondare in tutto e per tutto il colpo e chi, invece, come Leonardo, non sembra proprio convinto ma, al contrario, vorrebbe provare altre strade che portano il nome di Allan del Napoli, Tonali del Brescia e, soprattutto Milinkovic-Savic della Lazio.

Al momento, quindi, il club parigino allenato da Tuchel sembrerebbe essere più propenso ad interessarsi al ragazzo serbo classe 1995.

Un’offerta per Pjanic alla Juventus, dunque, difficilmente arriverà, quantomeno nell’immediato. Leonardo, prima, dovrà cambiare idea ma, ovviamente, i tifosi della Vecchia Signora sperano chiaramente di non veder partire il suo centrocampista di riferimento.

Maurizio Sarri, inoltre, sicuramente non vedrebbe di buon occhio un possibile addio del suo perno, del giocatore cardine della mediana. Davanti ad una possibile offerta, però, molto probabilmente Fabio Paratici e Pavel Nedved si potrebbero sedere al tavolo ed iniziare a trattare o, quantomeno, ascoltare la proposta che i parigini faranno.

La base di partenza? Non meno di 80 milioni di euro per un ragazzo che, quest’anno, sembra finalmente aver appianato le proprie difficoltà in termini di continuità di rendimento. Sotto l’egida di Maurizio Sarri, infatti, sembra essere finalmente diventato un giocatore completo, un vero e proprio top player.

Certo, non ha ancora superato del tutto le fasi di corrente alternata ma sicuramente questo nuovo modo di giocare gli sta senz’altro facendo bene ed in Francia se ne sono accorti.

