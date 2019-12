Ibrahimovic al Milan è ufficiale, a confermarlo è stato lo stesso calciatore svedese tramite il suo profilo ufficiale di Instagram che ha fatto sognare i tifosi della squadra rossonera.

Lo vediamo fare a braccio di ferro col Diavolo e scrivere molto semplicemente: “Stesso Zlatan, diavolo diverso. Ac Milan arrivo“. Il pubblico ha intasato la sua bacheca con tantissimi commenti che hanno creato grande soddisfazione per il pubblico. Staremo a vedere se riuscirà a dare una mano al club rossonero in grandissima difficoltà.

Leggi anche —> De Ligt verso il Barcellona

Ibrahimovic al Milan, UFFICIALE: Stesso Zlatan, Diavolo diverso

Ibrahimovic al Milan è il colpo che non ci si aspettava, ma di cui si parlava da settimane. Il centravanti svedese torna in Europa dopo la fine della sua avventura nella Mls League. Non smette Ibra come aveva detto qualcuno, che sosteneva come il calciatore fosse andato negli States a svernare dopo un brutto infortunio al ginocchio patito in Inghilterra con la maglia del Manchester United.

Si tratta per lui di un ritorno visto che in Italia aveva già giocato tra il 2010 e il 2012 protagonista sia dell’ultimo scudetto vinto da una squadra diversa dalla Juventus, sia di quello perso proprio nel 2012 contro i bianconeri di Antonio Conte. Un calciatore che sa fare la differenza, ma che non è quello che probabilmente serviva al Milan in questo momento. Sembra infatti più un colpo di marketing che altro per far stare tranquilli i tifosi ovviamente preoccupati per la posizione di classifica.

Leggi anche —> Il bilancio con Mino Raiola

Il passato alla Juventus

Zlatan ha un passato importante anche alla Juventus, visto che ha giocato con i bianconeri dal 2004 al 2006 collezionando 23 reti in 70 presenze e vincendo due Scudetti di fila, quelli che hanno provato a toglierci con lo scandalo Calciopoli. Alla Juventus Ibra deve tantissimo visto che il ragazzo a Torino è esploso definitivamente. Ai bianconeri Zlatan ha voltato le spalle quando questi sono retrocessi in Serie B proprio per Calciopoli, lasciando la baracca che crollava per andare a giocare con i “nemici” dell’Inter.

Visualizza questo post su Instagram Same Zlatan. Different Devil. @acmilan Arrivo Un post condiviso da Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) in data: 27 Dic 2019 alle ore 11:26 PST





Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK