Quanto ha incassato la Juventus fino a ora dalla Champions League? Ecco le cifre degli incassi per la società bianconera.

Un primo posto conquistato con anticipo e una qualificazione che non è mai stata in discussione e in dubbio. La Juventus, che ha avuto qualche piccolo inciampo in campionato e che ha perso la finale di Supercoppa contro la Lazio, ha fatto un percorso praticamente netto in Champions League. Ma quanto è valso fino a ora questo cammino?

Juventus, ecco quanto vale la Champions League

Secondo quanto evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’, i bianconeri possono già vantare un incasso di oltre 85 milioni, più precisamente 86,2 milioni di euro. 15,3 milioni di euro arrivati soltanto dalla partecipazione alla massima competizione europea, 25.2 sono invece i milioni arrivati dai risultati ottenuti nelle singole partite di Champions League. Il ranking storico è invece a quota 29.9 milioni, mentre il market pool è a 15,8 milioni.

Insomma, una cifra comunque abbastanza importante e che sembra essere destinata a salire ancora. Infatti, come raccontato sempre dal noto quotidiano sportivo, il market pool sarà calcolato definitivamente soltanto a fine stagione, in quanto dipende anche dai risultati dalle avversarie. A testimoniare come i guadagni possano esser ancora maggiori, è il fatto che l’anno scorso la Juventus, pur uscendo ai quarti di finale, ha incassato 95,6 milioni di euro. Insomma, la Champions è una vera e propria miniera d’oro.

