Rabiot non si è perfettamente ambientato in quel di Torino. Ed ecco che a gennaio la sua situazione sarà valutata dalla Juventus: sarà già addio?

Adrien Rabiot è uno dei quei giocatori che, in questa prima parte di stagione, hanno deluso e non poco le aspettative. Nelle ultime settimane il francese, schierato da titolare per alcune assenze per infortunio e squalifica, ha mandato qualche segnale positivo e incoraggiante, ma la situazione è ancora tutta da valutare.

Rabiot lascia la Juventus, Calciomercato: addio già a gennaio?

L’ipotesi addio continua infatti a essere in campo. Difficilmente la Juventus deciderà di cedere il 24enne, ma nel mercato tutto è possibile. Anche perché, come riportato e rivelato dal ‘Times’, su Rabiot ci sarebbe il forte interesse dell’Arsenal.

I Gunners hanno da poco annunciato il cambio d’allenatore, sostituendo Emery con Arteta. Lo spagnolo, sempre secondo quanto raccontato dal noto media britannico, avrebbe già presentato alcune richieste alla dirigenza e tra queste ci sarebbe proprio il nome del centrocampista transalpino. Insomma, i bianconeri vogliono ancora dare a fiducia all’ex Psg, ma di fronte a un’offerta importante tutto potrebbe cambiare. Non resta che attendere gennaio per avere le risposte. Il futuro di Rabiot è tutto da decidere e da decifrare. Nulla può essere dato per scontato e per certo.

