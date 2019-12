Adrien Rabiot sta convincendo Maurizio Sarri a concedergli più spazio alla Juventus? I bianconeri hanno bisogno di un giocatore come lui.

Adrien Rabiot da quando è arrivato alla Juventus non sta convincendo i tifosi. Complice qualche acciacco nel momento cruciale in cui avrebbe potuto trovare più spazio, il ragazzo arrivato a parametro zero in estate dopo essersi svincolato dal Psg non ha mai trovato molto spazio tra le fila dei bianconeri. Da qualche gara, però, sta trovando un buon minutaggio e le sue prestazioni sono, seppur lentamente, in crescendo. La Vecchia Signora ha davvero bisogno di lui?

Rabiot serve alla Juventus? Sarri prende tempo

Maurizio Sarri gli sta dando fiducia e minuti, complice un anno, quello precedente, in cui di fatto ha trovato pochissimo spazio tra le fila del Psg in quanto è stato messo ai margini del progetto poiché ha subito dichiarato di non rinnovare il contratto.

La domanda è però lecita: questa Juventus ha bisogno di Rabiot? La risposta è sì…ma non di quello visto fino ad ora. Il mediano classe 1995 è infatti un giocatore poliedrico, quello visto a Parigi quantomeno: regista dai piedi fatati, metronomo “alla Khedira” in grado di inserirsi, segnare, con una tecnica sopraffina ed un controllo di palla straordinario. All’occorrenza, inoltre, può essere schierato persino trequartista.

Insomma, se il ragazzo dovesse ritrovarsi potrebbe essere l’acquisto migliore del calciomercato di gennaio. Sarri gli sta concedendo minuti e spazio in una parte delicata della stagione, ma lui sta rispondendo a corrente alternata.

