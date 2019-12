Calciomercato Juventus, preso un giocatore: l’annuncio su Twitter

Calciomercato Juventus: tramite un post pubblicato sui social un giocatore annuncia di essere stato acquistato dai bianconeri. Ecco di chi si tratta.

Tramite i propri canali social, soprattutto Instagram, Matias Soulé ha annunciato di essere diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus: il ragazzo di 17 anni, che è stato prelevato dal Velez, dal 1 gennaio potrà finalmente vestire la maglia dei bianconeri dopo che era di fatto già stato acquistato qualche mese fa.

La notizia tuttavia è diventata realtà concreta oggi quando il ragazzo, anticipando anche i bianconeri stessi, ha postato una foto in cui è ritratto negli spogliatoi già con addosso la divisa dei piemontesi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Scambio Paredes Emre Can, Calciomercato Juventus: sarà prestito?

Calciomercato Juventus, Matias Soulé ufficiale: i dettagli

Il ragazzo, che verrà dapprima aggregato alla formazione Primavera della Juventus, avrà come obiettivo nel medio-breve termine quello di essere aggregato con la formazione Under 23 per poi, chissà, un domani rimanere in pianta stabile nella prima squadra oggi allenata da Maurizio Sarri. Sul suo talento nessuno ha mai avuto nulla da ridire.

Per chi non lo conoscesse, Soulé, il nuovo acquisto di calciomercato Juventus a gennaio, è un centrocampista offensivo mancino naturale che ha una tecnica importante oltre che un ottimo senso del gol che gli permette di arrivare facilmente in porta.

Abile negli inserimenti, per certi versi ricorda il primo Vidal per la sua abilità nell’inserirsi e saper giocare in verticale ma, a differenza del cileno, possiede meno fisicità ma una maggiore tecnica di base.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Juventus, Ronaldo: “Ecco cosa farò dopo essermi ritirato”

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK