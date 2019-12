Juventus, Ronaldo: “Ecco cosa farò dopo essermi ritirato”

Cristiano Ronaldo della Juventus ha svelato che cos’ha intenzione di fare una volta che avrà appeso le scarpette al chiodo. Il ritiro però è ancora lontano.

Cristiano Ronaldo ha fatto una dichiarazione davvero inaspettata in un’intervista recentemente rilasciata ed ha svelato, un po’ a sorpresa, che cosa vorrebbe fare una volta che si ritirerà dal calcio giocato. Un po’ a sorpresa, non vorrà fare l’allenatore o il dirigente ma, al contrario, i suoi piani futuri prevedono due strade ben distinte.

La prima è quella di voler riprendere gli studi, cosa che non ha mai realmente avuto l’opportunità di fare quantomeno non ai livelli che ha in mente CR7. Il motivo dietro questa scelta va ricercato nel fatto che ha moltissime domande in testa alle quali non sa dare risposta e, con gli studi, potrebbe mettere tutte le risposte ai propri dubbi al proprio posto.

La seconda strada dopo il ritiro dal calcio giocato per il ragazzo oggi alla Juventus (ma con un passato tra Sporting Lisbona, Manchester United e Real Madrid), è quella di recitare in un film.

Juventus, Ronaldo: “Dopo il ritiro studierò e farò l’attore”

Sicuramente con il fisico ed il volto che si ritrova, questa seconda possibile carriera non sarà affatto difficile da intraprendere dal momento che, più volte, è stato sponsor e volto di moltissime campagne pubblicitarie.

Staremo a vedere se questa seconda opzione si avvererà o no, ma una cosa è certa: il suo obiettivo è quello di poter giocare a calcio, magari alla Juventus, almeno fino ai 40 anni ed oggi che ne ha 33 non vede molto vicino il momento del suo ritiro dalle scene.

