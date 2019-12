De Sciglio lascia la Juve, Calciomercato: doppia offerta arrivata

Mattia De Sciglio potrebbe lasciare la Juventus nel calciomercato di gennaio che prenderà il via nei prossimi giorni: il terzino ha ricevuto due offerte.

Mattia De Sciglio sta diventando l’oggetto del desiderio di due club molto importanti, nonostante alla Juventus non stia trovando anche quest’anno sotto i dettami tecnico-tattici di Maurizio Sarri molto spazio.

Per questo motivo il ragazzo, ex Milan e prodotto del settore giovanile rossonero, si sta guardando intorno alla ricerca di un nuovo club.

Su di lui c’è l’interesse ormai da tempo del Psg, con i parigini che sono alla ricerca di un terzino in grado di sopperire ormai l’assenza sempre più probabile di Kurzawa destinato alla cessione.

Nelle scorse settimane si era anche parlato di un possibile scambio tra i due ma, purtroppo, non se n’è fatto niente dal momento che gli accordi non sono stati trovati e, soprattutto, i due club hanno idee diverse in merito alla valutazione dei due cartellini.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Scambio Paredes Emre Can, Calciomercato Juventus: sarà prestito?

De Sciglio lascia la Juventus, Calciomercato: Psg e Chelsea su di lui

Il secondo club che sembra in queste ultimissime ore interessato a lui sembra essere il Chelsea, con i Blues che sembrano avere messo gli occhi su di lui. Al momento, però, sembrerebbero esserci stato soltanto un sondaggio piuttosto informale e nulla più.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> De Ligt al Barcellona, Calciomercato Juve: spunta un altro club

Staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime settimane e soprattutto se il ragazzo riceverà l’offerta giusta per lasciare Torino, la Juventus, anche se verrebbe a crearsi un vero e proprio problema sulla sinistra dal momento che rimarrebbe da quella parte in difesa soltanto Alex Sandro.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK