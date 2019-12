De Ligt al Barcellona, Calciomercato Juve: spunta un altro club

De Ligt al Barcellona sta diventando una telenovela che terrà banco il calciomercato di gennaio: la Juventus non lo cede ma c’è un altro club interessato.

Sembrano spuntare da tutte le parti le pretendenti per De Ligt in questo periodo. Il difensore centrale della Juventus, infatti, dopo le numerose panchine consecutive delle ultime gare, sembra essere sempre più lontano da Torino benché i bianconeri abbiano sempre riposto enorme fiducia in lui e soprattutto nel suo talento.

Mehri Demiral, però, in queste ultime settimane sembra ormai averlu superato definitivamente nelle gerarchie della difesa ed il rientro sempre più vicino di Giorgio Chiellini rischia di farlo diventare la quarta scelta dietro ovviamente anche a Leonardo Bonucci e davanti soltanto a Daniele Rugani.

Oltre al Barcellona nelle ultime ore sembra essere arrivata anche una potenziale offerta -o quantomeno un interesse molto concreto- da parte di un altro top club: stiamo parlando del Manchester United.

De Ligt al Barcellona, Calciomercato Juventus: Manchester United su di lui

Il ragazzo, però, pagato ben 75 milioni di euro in estate e con un ingaggio di 12 milioni di euro alla Juventus, è considerato assolutamente incedibile tra le fila della società di Corso Galileo Ferraris: è chiaro a tutti che le sue prestazioni sono state a dir poco altalenanti ma è altrettanto vero che la prima stagione in Serie A è sempre molto dura soprattutto per il ragazzo giovanissimo, pur di talento e con esperienza internazionale.

Per questo motivo la volontà da parte della Juventus nella prossima sessione di calciomercato è quella di trattenerlo dagli assalti di Barcellona e Manchester United per poi valutare il da farsi a giugno.

