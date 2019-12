Rabiot all’Arsenal, Calciomercato Juventus: lite Sarri Paratici per lui

Adrien Rabiot all’Arsenal sembrava un affare di calciomercato Juventus in dirittura d’arrivo ma Fabio Paratici ha bloccato tutto: Sarri è furioso con lui.

Ormai Adrien Rabiot sembra essere stato scaricato definitivamente da Maurizio Sarri: dal suo arrivo in estate tra le fila della Juventus, infatti, il ragazzo classe 1995 non sembra aver convinto più l’allenatore dei bianconeri che lo ha spesso e volentieri relegato in panchina concedendogli poco, pochissimo spazio all’interno delle proprie rotazioni.

Per questo motivo moltissimi club di primo livello si erano interessati a lui nella speranza di volerlo rilanciare: su tutti l’Arsenal sembrava ormai essere ad un passo dal suo acquisto, con la madre-agente del ragazzo ex Psg Veronique che aveva di fatto stretto un accordo con i Gunners per lasciare dopo soli 6 mesi Torino.

Sarri avrebbe dato il suo benestare all’operazione che avrebbe portato nelle casse della Vecchia Signora più di 35 milioni di euro (facendo compiere alla società di Corso Galileo Ferraris una notevole plusvalenza in tempi rapidissimi), ma a guastare la festa ci ha pensato Fabio Paratici che ha bloccato la cessione a titolo definitivo del ragazzo: Rabiot rimarrà a Torino fino a giugno.

Rabiot all’Arsenal, Calciomercato Juventus: Sarri furioso!

Questo fatto non sarebbe proprio andato giù al tecnico della Juventus Maurizio Sarri che avrebbe preferito cedere un ragazzo sul quale non vuole più puntare per, poi, andare sul mercato e comprare un giocatore a lui più funzionale all’interno del progetto.

Al momento, tuttavia, va detto che queste rimangono solo delle supposizioni e non c’è assolutamente nulla di confermato. Anzi.

Se proprio vogliamo vederla tutta, nelle ultime conferenze stampa il tecnico toscano aveva dichiarato che il ragazzo era in crescita quindi questi rumors potrebbero non rappresentare a pieno la verità; è altrettanto vero, però, che lo spazio a disposizione di Rabiot -e le sue prestazioni- non stanno convincendo non solo tutti i tifosi ma anche e soprattutto l’allenatore e la dirigenza.

