Mattia Perin al Genoa è ormai cosa fatta: il portiere ritorna tra le fila dei rossoblu. Ecco tutti i dettagli dell’affare di calciomercato Juventus.

Sembra ormai cosa fatta l’affare che porterà nuovamente Mattia Perin al Genoa dalla Juventus: le ultimissime news di calciomercto parlano di un ritorno del portiere che ormai è fuori rosa da inizio stagione tra le fila della Vecchia Signora ai rossoblu di club di Preziosi.

Il ragazzo classe 1992 d’estate sembrava ormai vicinissimo al Benfica e, dopo aver fatto le visite mediche con il club dei portoghesi, salvo poi non passare le visite mediche e tornare a Torino dove, però, dopo il rientro di Buffon dal Psg, è finito fuori rosa e totalmente fuori dal progetto in attesa di recuperare dal proprio infortunio.

Allo stesso tempo, però, il ragazzo adesso è guarito e può finalmente cercare una nuova squadra e sembra finalmente averla trovata nel Genoa: al momento non è chiaro quale sia la formula di trasferimento del portiere nativo di Latina ma una cosa è certa, dovrà necessariamente giocarsi il posto da titolare con Radu, che quest’anno sta davvero facendo bene.

Perin al Genoa, Calciomercato Juventus: i dettagli

Il ragazzo da gennaio inizierà ad allenarsi tra le fila di Davide Nicola al Genoa e ci sarà appunto da capire se sarà o meno considerato titolare tra le fila dei rossoblu.

La Juventus l’ha quindi definitivamente scaricato e non crede più in lui visto e considerato che Szczesny è il titolarissimo tra le fila dei bianconeri ma, allo stesso tempo, non è nemmeno il secondo dal momento che c’è Gianluigi Buffon.

Al Genoa Perin avrà sei mesi per riscattarsi e tornare quello che abbiamo conosciuto nel corso di questi anni.

