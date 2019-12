Marko Pjaca sembra destinato a lasciare la Juventus nel mese di gennaio. Quale sarà il destino e il futuro dell’attaccante croato?

Marko Pjaca ha messo finalmente alle spalle tutti i suoi problemi fisici che non gli hanno permesso di scendere in campo negli ultimi mesi. Il croato è stato a disposizione di Maurizio Sarri nelle ultime partite prima della sosta per le festività natalizie. L’ennesima dimostrazione del fatto che per lui ci sarebbe davvero poco spazio in questa Juventus. Ed è per questo che a gennaio il 24enne potrebbe cambiare aria.

Pjaca lascia la Juventus, Calciomercato: il croato in Serie A

Tante le squadre interessate a Pjaca. Tra queste ci sarebbe anche il Brescia. Secondo quanto riportato e rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, nel caso in cui dovesse partire uno tra Matri e Donnarumma, i lombardi potrebbero fiondarsi sul croato. Attenzione però anche al Verona. Gli scaligeri, fino a qualche giorno, sembravano infatti in leggero vantaggio e potrebbero provarci una volta che il mercato aprirà ufficialmente.

Il classe ’95 era arrivato in Italia come una grande promessa, ma i numerosi infortuni ne hanno bloccato la crescita e l’esplosione. Cambiare aria ora potrebbe essere la soluzione migliore. La formula potrebbe essere quella del prestito. Brescia o Verona: Pjaca potrebbe restare in Italia e in Serie A.

