Kurzawa sembra esser destinato a lasciare il Psg. Il francese vorrebbe misurarsi nel campionato di Serie A: c’è la Juventus su di lui?

A.A.A. cercasi terzino. Potrebbe essere questo l’annuncio idealmente appeso dalle parti della Continassa per un mercato di gennaio sempre più vicino. I bianconeri infatti, come messo in mostra da questa prima parte di stagione, hanno delle evidenti lacune, in quella zona del campo. Tanti i nomi sul taccuino, ma potrebbe spuntarne uno a sorpresa.

Calciomercato Juventus, Kurzawa vuole l’Italia: i bianconeri ci pensano?

infatti, secondo quanto riportato dalla stampa francese, Kurzawa sembrerebbe essere destinato a lasciare il Paris Saint-Germain, dove sta trovando pochissimo spazio. L’esterno di origine polacca avrebbe il desiderio di cimentarsi in Serie A. La Juventus potrebbe pensarci? Difficile dirlo. Le caratteristiche del 27enne non si sposerebbero alla perfezione con il gioco di Maurizio Sarri. L’ex Monaco è infatti un terzino prevalentemente di spinta e con grandi doti offensive.

Insomma, difficilmente il classe ’92 finirà nel mirino della società bianconera. Anche se nel mercato nulla può essere dato per certo. Molto più probabile un suo approdo all’Inter, alla ricerca di un giocatore con quelle peculiarità.

