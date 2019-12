Meunier e la Juventus si avvicinano nella prossima sessione di calciomercato: il Psg sembra averlo ormai scaricato ed ha trovato un sostituto.

Il Psg sembra aver ormai scaricato Thomas Meunier il cui contratto è in scadenza il 30 giugno 2020. Il terzino è ormai finito nel mirino, da tempo, della Juventus che sembra ormai aver messo gli occhi su di lui da tempo per rinforzare la batteria di esterni bassi della retroguardia.

Thomas Tuchel sembra ormai non credere più in lui così come la società che di fatto non solo lo ha scaricato ma sembra aver trovato un altro sostituto per rimpiazzarlo: stiamo parlando di Ricardo Pereira di proprietà del Leicester.

I bianconeri al contrario hanno però una carta da giocarsi prima che sia troppo tardi: stiamo ovviamente parlando di Mattia De Sciglio, terzino dei bianconeri ex Milan che dopo l’esplosione di Juan Manuel Cuadrado, l’arrivo di Danilo e il fatto che Alex Sandro a sinistra è titolare inamovibile, ha trovato davvero poco, pochissimo spazio.

Meunier alla Juventus, Calciomercato: Psg lo scarica

De Sciglio piace e non poco a Leonardo e sarebbe pronto a trasferirsi a Parigi pur di trovare spazio ma anche lì, in realtà, difficilmente potrebbe trovarne. Ciò nonostante si potrebbe avverare lo scambio tra De Sciglio e Meunier, con quest’ultimo che abbraccerebbe Maurizio Sarri.

I parigini, del resto, hanno da parecchie stagioni dei problemi nel ruolo di terzino destro dopo l’addio di Dani Alves in quanto non riescono a trovare un giocatore in grado di essere un vero e proprio top player.

Il ragazzo in tal senso non ha lasciato un grande ricordo a Parigi ma sul suo talento nessuno ha mai avuto niente da dire. Per questo motivo tra le fila della Vecchia Signora potrebbe avvenire un vero e proprio rilancio: sarà davvero così oppure no? Staremo a vedere.

