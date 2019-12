De Sciglio al Napoli, calciomercato Juventus: Hysaj diventerà il nuovo terzino destro bianconero? Ecco gli ultimi aggiornamenti

Ore frenetiche in casa Juventus per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. La dirigenza bianconera è infatti all’opera per cercare di cogliere eventuali occasioni di mercato e consegnare al proprio allenatore una rosa ancor più completa di quanto non lo sia ora. Un occhio alle entrate, ma anche alle uscite: in questo senso vanno interpretati gli ultimi rumors che vedrebbero il Napoli e la Juventus ragionare in vista di un ipotetico scambio tra De Sciglio ed Hysaj.

Calciomercato, scambio De Sciglio-Hysaj: ecco cosa filtra

Secondo quanto riportato dall’ edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, notizia poi ripresa da goal.com, le due società potrebbero mettersi al tavolo delle trattative per imbastire lo scambio tra i terzini, con Hysaj che ritroverebbe il proprio mentore Maurizio Sarri alla Juve e con De Sciglio che si trasferirebbe sotto all’ombra del Vesuvio. Al momento è solo un’ idea, e ci sarebbe ancora una sostanziale discordanza in termini di valutazione ( la Juve valuta De Sciglio circa 30 milioni di euro, mentre il Napoli no si spingerebbe oltre i 15), ma non è detto che Napoli e Juve non possano trovare una soluzione definitiva che possa accontentare entrambe le parti in causa.

Per tutti i movimenti di Paratici, clicca qui–>

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK