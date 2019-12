Smalling alla Juventus, Calciomercato: Paratici fiuta l’affare e cerca di approfittare della situazione di empasse tra la Roma e lo United

Una delle note più liete per la Roma in questi primi mesi di campionato sono state sicuramente le prestazioni di Chris Smalling. Il centrale inglese di proprietà del Manchester United a suon di prestazioni esaltanti si è guadagnato un posto da titolare, grazie alla sua prestanza fisica abbinata ad una grande velocità. Lo United ha fissato in estate il suo riscatto a 20 milioni di euro e sarebbe pronto a prolungargli il contratto fino al 2023, la Roma, d’altro canto non si spingerebbe oltre i 13 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, pressing per Smalling: la situazione

A sfruttare la situazione di empasse venutasi a creare tra le due società potrebbe essere la Juventus, alla ricerca di un profilo d’esperienza per migliorare ancor di più il reparto arretrato a disposizione di Maurizio Sarri. Fabio Paratici, secondo quanto riportato a più riprese da juvenews.eu, avrebbe effettuato i primi sondaggi per capire i margini di manovra. Il giocatore non ha fatto mistero di voler restare nella Capitale, ma la situazione è ancora cristallizzata in una fase di stallo. L’amministratore delegato bianconero studia da vicino, con molto interesse, l’evolversi della vicenda, pronto ad intervenire qualora dovessero concretizzarsi i presupposti giusti. Staremo a vedere i futuri scenari della vicenda.

Per tutte le notizie sul mondo bianconero, clicca qui–>

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK