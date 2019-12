Le voci su Cristiano Ronaldo pronto a lasciare la Juventus la prossima estate nonostante le conferme sia della società che del procuratore Jorge Mendes.

Difficile sapere davvero quello che accadrà nei prossimi mesi, ma di certo determinante sarà il piazzamento in Champions League. Se i bianconeri dovessero vincerla Cristiano potrebbe decidere di lasciare per tentare una nuova avventura o magari tornare a uno dei suoi due amori: Sporting Lisbona o Manchester United. Se invece non dovesse riuscire a vincerla il suo orgoglio lo spingerà a rimanere ancora.

Ronaldo lascia la Juventus? Il caso si infittisce

Cristiano Ronaldo però non ha mai dimostrato insofferenza, anzi le lacrime dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana a Ryad hanno ancora una volta dimostrato il suo grande attaccamento alla causa bianconera. Campione sia dal punto di vista tecnico che da quello carismatico ha dimostrato di avere dei valori e di essersi affezionato alla gente.

Sarà importante certo vedere come andrà la stagione, ma essere al centro del progetto è fondamentale. Non è da escludere che sia Cristiano ad avere una decisione sul tecnico col rapporto con Maurizio Sarri che sembra stentare a decollare. Staremo a vedere quello che accadrà con Jorge Mendes pronto ad assecondare le decisioni del fenomeno lusitano.

