Calciomercato Juve, 100 milioni da tre cessioni

Calciomercato Juve, le cessioni di tre giocatori in uscita dai bianconeri potrebbero far guadagnare alla società circa 100 milioni di euro. I dettagli.

Non solo entrate ma anche uscite: il calciomercato Juve di gennaio 2020 si muoverà necessariamente su due fronti per distinti ma allo stesso tempo collegati. Nella lista dei partenti ci sono ormai da tempo tre giocatori che non sembrano più rientrare nei piani tecnico-tattici di Maurizio Sarri e che, per forza di cose, dovranno necessariamente cercare altre destinazioni.

Il primo nome è quello di Daniele Rugani, difensore centrale classe 1994 che ormai è diventato il quinto -nonché ultimo- nella lista dei difensori dietro a Bonucci, Chiellini, De Ligt e Demiral.

Dopo avere cercato di venderlo in estate senza successo ed essere stato accostato alla Roma, il ragazzo alla fine ha deciso di rimanere in accordo con la società, complice l’infortunio di Giorgio Chiellini che ha falsato e non poco tutti i piani della società di Corso Galileo Ferraris per lui.

Adesso, però, bisognerà trovare una sistemazione dalla quale si potrebbero ricavare circa 33 milioni di euro, o quantomeno questa è la richiesta della Juve.

Calciomercato Juve, Rabiot e Emre Can addio: 70 milioni per loro

Il secondo nome, ancora più lontano dalla Juventus di oggi, è quello di Emre Can. Il ragazzo classe 1994, già fuori dalla lista Champions da inizio stagione, avrebbe voluto dire addio ai bianconeri in estate in quanto non rientrava proprio nel progetto di squadra di Maurizio Sarri.

Nessuna offerta, però, è stata convincente e, per questo motivo, il ragazzo alla fine è rimasto a Torino ma il suo futuro è destinato ad essere altrove. L’ex Liverpool sognerebbe un ritorno in Premier League dove è letteralmente esploso, ma in Francia, in Ligue 1, l’Olympique Marsiglia lo sogna. Il prezzo? 35 milioni di euro almeno.

Adrien Rabiot è invece il terzo nome che ha tante richieste in Inghilterra: Everton e soprattutto Arsenal hanno messo da tempo gli occhi su di lui, ma la richiesta di 40 milioni di euro spaventa gli acquirenti.

