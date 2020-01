L’affare che ha portato Kulusevski alla Juventus ha fatto entrare il giocatore nella storia dell’Atalanta: i dettagli di calciomercato spiegano il perchè.

Dejan Kulusevski entra nella storia dell’Atalanta. Il suo trasferimento alla Juventus è infatti il più remunerativo della storia del club bergamasco. Il ragazzo, che quest’anno è in prestito secco al Parma dove sta disputando una stagione a dir poco stellare, è di diritto la cessione più alta nella storia della Dea: 35 milioni di euro ai quali si potrebbero aggiungere anche altri 9 milioni di euro di bonus.

Sono stati infatti battuti altri addii molto importanti sotto il punto di vista economico, a cominciare da Franck Kessié che è stato acquistato dal Milan per 32 milioni euro, seguito a stretto giro di posta da Alessandro Bastoni che nel 2017 l’Inter ha pagato 31,1 milioni di euro.

Al quarto posto troviamo Bryan Cristante che la Roma si aggiudicò per circa 26 milioni di euro, mentre tocca ancora al Milan con Andrea Conti (24 milioni di euro) piazzarsi alla quinta posizione.

Kulusevski alla Juventus, Calciomercato: Atalanta felicissima

Per quanto concerne invece Roberto Garliardini all’Inter sono serviti 22,5 milioni di euro. Al sesto, invece, troviamo un altro ex Juventus che di fatto non ha mai vestito la maglia dei bianconeri: 19 milioni di euro la cifra che ha sborsato la Vecchia Signora per Caldara che tuttavia è stato girato al Milan nell’affare che ha riportato a Torino Leonardo Bonucci (40 milioni di euro la sua valutazione di mercato, quindi raddoppiata).

Dobbiamo invece tornare indietro al 2001 per trovare l’ottavo calciatore più pagato della storia dell’Atalanta, ossia Massimo Donati, che il Milan pagò 15 milioni di euro, così come a pari merito la Spal ha fatto con Andrea Petagna. Chiude questa strana top ten Ivan Pellizzoli, per cui bastarono -si fa per dire- 14 milioni.

Kulusevski alla Juventus ha quindi riscritto la storia, staremo a vedere quale sarà il suo futuro e, soprattutto, se il ragazzo riuscirà a giocare ancora sui livelli della prima parte di stagione anche nella seconda.

