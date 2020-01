Leandro Paredes è un obiettivo della Juventus nel mercato di gennaio. Ma ecco qual è la richiesta del Psg per il centrocampista.

Con la Serie A ormai pronta a tornare, non passa di moda parlare di mercato. La sessione invernale apre proprio oggi e sono tante le squadre che hanno in programma alcune operazioni. La Juventus potrebbe pensare a un rinforzo a centrocampo. Il nome caldo è quello di Leandro Paredes.

Paredes alla Juventus, Calciomercato: ecco la richiesta del Psg

L’argentino, nei piani della società piemontese, dovrebbe essere il sostituto di Emre Can. E potrebbe essere proprio il tedesco ex Liverpool la pedina per arrivare all’ex Zenit San Pietroburgo. Uno scambio di prestiti sembrerebbe essere l’idea dei due club. La trattativa però avrebbe subito un rallentamento importante.

Il tutto sarebbe legato alla richiesta del Psg, che avrebbe chiesto anche 10 milioni di euro di conguaglio. Una soluzione che, quantomeno al momento, non sarebbe nemmeno presa in considerazione dalla Juventus. Insomma, non resta che attendere l’evoluzione di una trattativa che al momento pare complicarsi e non poco.

