Emre Can in Spagna, Calciomercato Juventus: arriva l’offerta

Emre Can è pronto a dire addio alla Juventus nella prossima sessione di calciomercato: sembrerebbe essere arrivata un’offerta importante dalla Spagna.

Sembrerebbe essere arrivata un’offerta importante per Emre Can che è pronto così a dire ufficialmente addio alla Juventus nella prossima sessione di calciomercato dopo aver vissuto i primi 6 mesi di questa stagione sotto l’egida di Maurizio Sarri davvero difficili.

Emre Can al Betis, Calciomercato Juventus: i dettagli

Il Betis Siviglia, infatti, ha pronta un’offerta davvero importante per il ragazzo ex Liverpool che verrebbe così rimesso al centro di un progetto dopo essere stato ai margini di quello della Vecchia Signora quest’anno per troppo tempo.

Tutti i dettagli dell’offerta e le condizioni economiche al momento non sono ancora uscite o state rese note ma siamo sicuri che il ragazzo classe 1994 pur di tornare a giocare con continuità, dopo l’esclusione dalla lista Champions da parte della società di Corso Galileo Ferraris, farebbe di tutto.

