Sandro Tonali alla Juventus, un affare di calciomercato che potrebbe complicarsi ogni minuto che passa sempre di più: l’Inter torna alla carica.

Sandro Tonali sembrava essere molto vicino alla Juventus nelle scorse settimane ma, nelle ultimissime ore, sembra essersi fatta sotto un’altra concorrente che sembrava ormai fuori dai giochi per la corsa al regista classe 2001 del Brescia: stiamo parlando dell’Inter che vorrebbe cercare di rispondere per le rime all’affare Kulusevski, nel quale i bianconeri hanno beffato proprio i nerazzurri di Antonio Conte.

Fabio Paratici, infatti, per l’esterno oggi al Parma ma di proprietà dell’Atalanta che quest’oggi è diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Vecchia Signora, era riuscito a beffare tutti quanti battendo la concorrenza, Inter su tutti. Adesso proprio i milanesi vorrebbero cercare di rispondere a questo duro colpo con il regista nel giro della nazionale maggiore.

Non sarà ovviamente semplice ma l’obiettivo dei nerazzurri è quello di chiudere già l’affare di calciomercato a gennaio per poi lasciare tranquillo il ragazzo tra le fila delle Rondinelle. Una volta terminata la stagione, invece, l’idea sarebbe quella di portarlo ad Appiano Gentile per monitorarlo da vicino e farlo integrare piano piano negli schemi e dettami tattici di Antonio Conte.

Tonali alla Juventus, Calciomercato: Inter prepara l’offerta

Sandro Tonali del Brescia è un obiettivo concreto della Juventus ma l’Inter sta pressando il presidente delle Rondinelle Massimo Cellino affinché lo ceda già nel mercato invernale di gennaio.

L’offerta, però, deve essere adeguata: la base di partenza è di almeno 45 milioni di euro ma la sensazione è che i nerazzurri non vorranno arrivare a tale cifra. La trattativa sarà lunga.

