De Ligt lascia la Juventus? Calciomercato: è tutto deciso

De Ligt lascia la Juventus a gennaio oppure no? Le ultimissime news di calciomercato parlano di una decisione già presa da parte dei bianconeri. Ecco quale.

Si è fatto tanto, tanto parlare in queste ultime settimane del futuro di De Ligt. Il difensore centrale della Juventus, infatti, è stato accostato ormai in maniera piuttosto insistente al Barcellona che già in estate, è giusto ricordarlo, aveva già provato a portarlo in Catalogna senza tuttavia riuscirci.

Adesso, però, le cose sembrano essere cambiate e si sta aprendo uno scenario davvero molto importante per l’ex difensore centrale dell’Ajax che tra le fila dei bianconeri sembra aver perso il posto da titolare fisso a discapito di Mehri Demiral (anche se contro il Cagliari alla ripresa dovrebbe giocare il nazionale olandese accanto a Bonucci).

Ciò nonostante, però, la Vecchia Signora ha già deciso: a gennaio il ragazzo non si muoverà ed il calciomercato Juventus, per quanto concerne i big che fanno parte di questo progetto, non saranno ceduti nella maniera più assoluta.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Calciomercato Juventus, asse con Raiola sempre più caldo

De Ligt lascia la Juventus, Calciomercato: la decisione

Il motivo va ricercato nel fatto che, come sappiamo, a gennaio non solo è davvero difficile fare affari, ma anche e soprattutto trovare giocatori di un certo livello low-cost.

Per questo motivo De Ligt non lascerà la Juventus quest’anno e sarà difficile, visto e considerato che Maurizio Sarri -ma anche Fabio Paratici- amano i giovani che sanno metterci la faccia, il difensore potrebbe rimanere per moltissimi anni a Torino diventando il punto di riferimento per la difesa.

Base di partenza per la cessione? Esiste, ma non sarà per meno di 80/90 milioni di euro. Cifre che, oggettivamente, sono ampiamente fuori mercato per lui.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE QUESTO –> Calciomercato Juventus, asse con Raiola sempre più caldo

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK