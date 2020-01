L’asse tra la Juventus e Mino Raiola è sempre più caldo. I bianconeri mettono gli occhi su un altro giocatore della scuderia del procuratore.

Mino Raiola è senza alcun dubbio uno dei procuratori con cui la Juventus ha i migliori rapporti e di conseguenza conclude il maggior numero di affari. L’acquisto di de Ligt è solo l’ennesima riprova di tutto questo.

Calciomercato Juventus, asse con Raiola sempre più caldo

Ed ecco che la società piemontese, secondo le ultime voci e indiscrezioni, avrebbe messo gli occhi su un altro giocatore della scuderia del noto procuratore. Si tratta di Ryan Gravenberch. centrocampista classe 2002 dell’Ajax. La Juventus lo starebbe seguendo da tempo e sarebbe sempre più convinta di puntare sull’ennesimo talento prodotto del vivaio degli olandesi.

Il giocatore deve senza alcun dubbio ancora crescere, ma ha già messo in mostra qualità e doti fuori dal comune. La Vecchia Signora monitora la sua crescita con attenzione, forte dell’ottimo rapporto con Raiola. E chissà che quest’ultimo non voglia farsi perdonare per quanto successo con Haaland.

