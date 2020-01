Kurzawa potrebbe lasciare il Psg nel mercato di gennaio. Il terzino si sarebbe offerto alla Juventus: ecco la risposta dei bianconeri.

Layvin Kurzawa vorrebbe lasciare Parigi e il Psg già in questo mercato di gennaio. Il sogno del terzino sarebbe quello di giocare in Serie A. Ed è per questo che il classe ’92, che potrebbe finire nel mirino dell’Inter, si sarebbe offerto, ancora una volta, alla Juventus.

Calciomercato Juventus, Kurzawa si offre: la risposta dei bianconeri

La proposta sarebbe arrivata ai bianconeri attraverso alcuni intermediari e operatori di calciomercato. La società piemontese sarebbe stata però abbastanza chiara: i piani per la fascia sinistra sembrerebbero essere altri. La Juventus al momento si riterrebbe coperta, con Alex Sandro, che è ritenuto una garanzia, e De Sciglio, che è considerato un’alternativa all’altezza. E attenzione anche a Luca Pellegrini, che dovrebbe tornare per la prossima stagione.

Insomma, l’ipotesi Kurzawa difficilmente si trasformerà in un qualcosa di concreto e reale. Il 27enne dovrà quindi molto probabilmente guardare altrove per cercare di rilanciarsi e di tornare a giocare con continuità. Il suo futuro in Italia non sarà nella Torino bianconera. Nonostante il suo continuo pressing.

