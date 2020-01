Luca Pellegrini è un nome che stuzzica la Juventus, che è già proprietà del suo cartellino. Quale sarà il futuro del terzino in prestito al Cagliari?

Luca Pellegrini è senza alcun dubbio uno dei giocatori che più si stanno mettendo in mostra in questo campionato. Il terzino è uno dei pilastri dell’ottimo Cagliari targato Maran. Il classe ’99 è però di proprietà della Juventus. E proprio i bianconeri lo starebbero monitorando con attenzione, vista l’esigenza in quella zona del campo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, ecco il nome caldo per la fascia

Calciomercato Juventus, deciso il futuro di Luca Pellegrini

Il giocatore in forza agli isolani potrebbe addirittura tornare alla base in questo calciomercato di gennaio. Il tutto potrebbe essere motivato e giustificato dalle evidenti carenze e chiari limiti messi in evidenza dalla squadra di Sarri nel reparto terzini. Per ora si tratterebbe solo di un’idea, che potrebbe però prendere corpo se non dovessero sbloccarsi altre situazioni e trattative.

La certezza però, come rivelato anche negli scorsi giorni da ‘Tuttosport’, è che Luca Pellegrini indosserà la maglia della Juventus nella prossima stagione. La crescita del 20enne è stata abbastanza netta e, sotto certi punti di vista, sorprendente. E ora lunedì ci sarà Juventus-Cagliari. Una grande occasione per mettersi in mostra di fronte a quello che, tra qualche mese, sarà il suo nuovo pubblico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Juventus Cagliari probabili formazioni: Sarri pensa a dei cambiamenti?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK