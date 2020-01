Paul Pogba alla Juventus è un affare di calciomercato che potrebbe farsi in questa sessione di gennaio, ma il Manchester United è ad un bivio: cosa farà?

Paul Pogba vuole assolutamente lasciare il Manchester United già in questa sessione di calciomercato di gennaio 2020 e la Juventus vorrebbe portare a Torino il Polpo che ormai ai Red Devils, soprattutto quest’anno, sembra avere chiaro che non troverà più spazio, complice anche qualche infortunio di troppo.

Allo stesso tempo, però, è chiaro che i bianconeri dovranno trovare la quadra del cerchio anche con lo United che, ovviamente, vorrebbe trarre il massimo profitto dal suo addio.

Per meno di 80 milioni di euro la dirigenza degli inglesi non sembra avere intenzione di ascoltare nessuna offerta, Vecchia Signora compresa, la quale tuttavia quest’estate aveva in mano la carta Paulo Dybala che, necessariamente, adesso è stato messo fuori dal mercato: è incedibile.

Pogba alla Juventus, Calciomercato: Manchester United al bivio

Solskjaer è stato chiaro con il francese campione del mondo: se vuole rimanere deve ritornare quello di un tempo. Pogba, però, sembra ormai aver perso le speranze e vorrebbe lasciare il Manchester United e tornare dove è letteralmente esploso qualche anno fa.

I Red Devils allora sono ad un bivio: trattenerlo fino a giugno ed aspettare la maxi offerta di qualche top club, oppure cedere subito il ragazzo che ormai è totalmente fuori dal progetto?

