Infortunio Chiellini, Juventus: arrivano buone notizie

Arrivano buone notizie per la Juventus riguardo all’infortunio Chiellini: ecco quando potrebbe tornare il difensore bianconero e a che punto è il recupero.

Arrivano buone notizie e manca sempre meno tempo al rientro in campo di Giorgio Chiellini: il forte difensore centrale della Juventus, che è fuori per infortunio da sostanzialmente l’inizio di questa stagione, potrebbe rientrare leggermente in anticipo sulla tabella di marcia.

Sia chiaro: una rottura del legamento crociato anteriore non è mai da sottovalutare, anzi, al contrario, le cose vanno fatte con calma senza pensare alle ricadute che possono compromettere non solo l’intera seconda parte di questa stagione ma anche e soprattutto la sua carriera (ricordiamo che il ragazzo ha ormai 34 anni).

Allo stesso tempo, però, sembra che le terapie alle quali si sta sottoponendo il pilastro della difesa dei piemontesi e della Nazionale stiano dando frutti migliori di quanto previsto e preventivato in partenza.

Per questo motivo si pensa che il rientro di Chiellini, previsto per le prime settimane di marzo, potrebbe addirittura essere anticipato di circa 7/10 giorni: il ragazzo della Juventus dunque potrebbe rientrare a pieno regime in gruppo già a metà febbraio per poi cercare di anticipare leggermente i tempi sulla tabella di marcia.

Infortunio Chiellini, Juventus: i tempi di recupero

Un’ottima notizia per tutti i tifosi che non vedono l’ora di rivedere Giorgione qualche tempo in anticipo: soprattutto in queste ultime partite, infatti, la sua assenza si è notata parecchio all’interno della retroguardia.

Era lui, infatti, l’unico in grado di fornire parecchie stabilità agli altri compagni e siamo sicuri che lui non avrà vissuto bene le sconfitte, quella della Supercoppa su tutte.

Staremo a vedere cosa accadrà e quando rientrerà finalmente in campo. Una cosa, però, è certa: sarà accolto in maniera superlativa da tutti i tifosi.

