Pjaca lascia la Juventus, Calciomercato: cinque squadre di Serie A su di lui

Pjaca sembra essere destinato a lasciare la Juventus. Ma quale potrebbe essere la futura destinazione dell’attaccante croato?

Marko Pjaca sarà senza alcun dubbio tra i protagonisti di questo calciomercato di gennaio. Il croato ha pienamente recuperato dai problemi fisici e dagli infortuni che lo hanno tormentato nelle scorse stagioni. L’ex Dinamo Zagabria è quindi a disposizione di Maurizio Sarri. L’allenatore della Juventus però non lo ritiene utile e funzionale al suo progetto ed è per questo che un addio in questa sessione invernale sembra la soluzione più logica e percorribile. Ma quale sarà la sua destinazione?

Pjaca lascia la Juventus, Calciomercato: quattro squadre di Serie A su di lui

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, sarebbero ben cinque le squadre di Serie A interessate al 24enne. Il Cagliari appare, quantomeno al momento, leggermente favorito. Il classe ’95 sarebbe il regalo di Giulini per provare a cercare l’assalto all’Europa. Attenzione però anche al Verona e al Parma. Quella emiliana era però più che altra una soluzione legata all’approdo immediato di Kulusevski in quel di Torino. Quest’ipotesi al momento non appare più percorribile e attuabile.

Anche Atalanta e Lazio avrebbero comunque messo gli occhi su Marko Pjaca. I bergamaschi potrebbero cercare un sostituto di Barrow, che potrebbe lasciare la Dea a gennaio. I biancocelesti invece potrebbero tuffarsi sull’attaccante della Juventus nelle ultime ore di mercato. Insomma, una sorta di occasione last minute. Tante idee e tante ipotesi per l’ex Fiorentina. Al momento però poche certezze, se non quella di un addio che pare dietro l’angolo.

