Video Gol Ronaldo Juventus Cagliari: CR7 letale!

Video Gol Ronaldo Juventus Cagliari, CR7 è letale sfruttando un errore della difesa dei rossoblu. E’ vantaggio bianconero. Clicca qui per vedere la rete.

Cristiano Ronaldo anticipa Klavan che dorme e si fa beffare dal portoghese, che entra in area, salta Olsen e mette in rete. Quinto gol consecutivo per il calciatore dei bianconeri come mai era riuscito a fare in Italia.

TI POTREBBE INTERESSARE: COME VEDERE JUVE CAGLIARI IN STREAMING

Video Gol Ronaldo Juventus Cagliari: Ronaldo sfrutta errore

E’ partita vera a ritmi altissimi Juventus Cagliari con Maurizio Sarri che sta cercando in questi frangenti di aprire la difesa dei sardi che è molto chiusa. La Vecchia Signora sta forse intasando un po’ troppo la trequarti ma, allo stesso tempo, quando i giocatori di casa riescono a trovare il corridoio giusto per gli inserimenti di Paulo Dybala oppure di Ramsey, che si sta inserendo bene, il pericolo è sempre dietro l’angolo.

TI POTREBBE INTERESSARE: LE FORMAZIONI UFFICIALI

Sicuramente uno dei giocatori più pimpanti della Juve oggi è Cuadrado che si è prodigato non solo nelle sue classiche corse lungo la fascia ma anche e soprattutto di qualche assist per i compagni i quali, tuttavia, non sono stati in grado fino ad adesso di finalizzarli. Ci riusciranno entro fine gara? Staremo a vedere.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK