Juventus Cagliari formazioni ufficiali: ecco le scelte di Maurizio Sarri e Rolando Maran in vista del match odierno in programma alle ore 15.

Torna la Serie A e lo fa con un inusuale turno di campionato diviso tra la domenica e il lunedì dell’Epifania. Dopo i quattro match di ieri, oggi saranno sei le sfide in programma. Alle ore 15 spicca Juventus Cagliari. I bianconeri ospitano quindi la squadra rivelazione di questo girone d’andata. I sardi, nonostante le due sconfitte consecutive arrivate nel finale dello scorso anno contro Lazio e Udinese, occupano il sesto posto in classifica e sono in piena zona Europa. I padroni cercano però una vittoria per non perdere la vetta della classifica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Juventus Cagliari streaming, ecco come seguire la partita

Juventus Cagliari formazioni ufficiali: le scelte di Sarri e Maran

Sarri accantona, quantomeno per ora l’idea del tridente. Serve maggiore equilibrio e allora ecco Ramsey, a supporto di Cristiano Ronaldo e Dybala, che vince il ballottaggio con Higuain. In panchina, oltre all’attaccante argentino, anche Bernardeschi e Douglas Costa, pronti a entrare in caso di necessità. A centrocampo altra chance importante per Rabiot, vista la squalifica di Rabiot e l’assenza del lungodegente Khedira. In difesa riecco de Ligt, che si riconquista a scapito di un Demiral comunque in rampa di lancio.

4-2-3-1 invece per i sardi, con Joao Pedro e Nainggolan a supporto dell’unica punta Simeone. La vera novità in casa isolana è in difesa con il debutto di Walukiewicz. Il 19enne polacco sostituirà lo squalificato Pisacane a affiancare KLavan. A centrocampo spazio a Rog, Nandez e Cigarini. Ecco le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo. ALL.: Sarri.

CAGLIARI (4-3-2-1): Olsen; Faragò, Walukiewicz, Klavan, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Joao Pedro, Nainggolan; Simeone. ALL.: Maran.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK