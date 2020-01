Video Milan Sampdoria highlights, i gol e le immagini salienti della partita

Video Milan Sampdoria highlights: ecco i gol e le immagini salienti della sfida tra rossoneri e blucerchiati, disputatesi questo pomeriggio a San Siro. Clicca qui per vedere la sintesi.

Milan Sampdoria non è stata, com’era lecito attendersi, una partita come le altre. La sfida ha segnato il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in Serie A. Al di là della grande attrazione rappresentata dall’attaccante svedese, in un San Siro stracolmo è andato in scena un match combattuto e avvincente. Insomma, lo spettacolo e le emozioni non sono certo mancate.

Video Milan Sampdoria highlights

I rossoneri dovevano assolutamente vincere per cominciare il nuovo anno nel miglior modo possibile. Gli uomini di Pioli dovevano riscattare la pesante sconfitta subita contro l’Atalanta, con cui si è chiuso il 2019. Tre punti per i meneghini erano fondamentali per risalire la classifica e per alimentare le residue speranze europee. Dall’altra parte però la Sampdoria aveva bisogno di punti per la corsa salvezza. I doriani sono ancora in piena zona calda e fare risultato in uno stadio comunque difficile come quello di San Siro avrebbe rappresentato un’iniezione di fiducia non indifferente. Ed è probabilmente per tutto questo che la partita è stata a volte tesa e giocata sul filo del rasoio.

La partita ha detto molto sul futuro e sulle ambizioni delle due squadre scese in campo. Sia Pioli che Ranieri oggi hanno senza alcun dubbio avuto delle risposte importanti. Il campo ha ancora una volta parlato. E il match odierno ha rappresentato un crocevia importante per la stagione di rossoneri e doriani.

