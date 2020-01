Juve Cagliari, dirigenti del Manchester United in tribuna: chi guardavano?

Curiosità durante Juve Cagliari 4-0 giocata ieri pomeriggio: in tribuna erano presenti dirigenti e uomini di mercato del Manchester United. Chi guardavano?

Curiosità davvero interessante riguardante il calciomercato: durante Juve Cagliari 4-0, partita giocata ieri pomeriggio alle ore 15:00 all’Allianz Stadium, erano presenti alcuni dirigenti ed emissari di mercato del Manchester United che erano arrivati dall’Inghilterra per visionare da vicino tre giocatori dei bianconeri che sono tutti scesi in campo tra le fila di Maurizio Sarri.

I nomi in questione sono tre: il primo è Mehri Demiral, difensore centrale classe 1998 ex Sassuolo che è letteralmente esploso in queste partite a tal punto da scalzare un pezzo da novanta come De Ligt.

Il secondo nome è Adrien Rabiot, centrocampista francese classe 1995 schierato ancora una volta titolare tra le fila dei bianconeri ed autore di una buona prova che segnala il fatto che il ragazzo è davvero in crescita. Il ragazzo, ex Psg ed arrivato in estate a parametro zero, ha lanciato segnali importanti: vuole rimanere parte integrante del progetto.

Il terzo ed ultimo nome di calciomercato, che è subentrato al 38esimo della ripresa ed ha giocato soltanto circa 10 minuti, quindi di fatto è non giudicabile, è Emre Can.

Il centrocampista tedesco di origini turche classe 1994 non sta senz’altro vivendo una delle stagioni più facili della sua carriera ma, allo stesso tempo, Fabio Paratici in tal senso prima di Juventus Cagliari: nonostante ci siano molte richieste pervenute tra le fila dei bianconeri ed altrettante fatte recapitare all’agente del ragazzo, il 26enne nazionale della Germania rimarrà a Torino fino a fine stagione.

Juve Cagliari, emissari Manchester United a Torino: tre giocatori nel mirino

Nonostante si siano presentati emissari del Manchester United per parlare -magari- anche di calciomercato dopo Juventus Cagliari, il futuro di tutti i giocatori dei bianconeri sembra essere quello di rimanere tra le fila della Vecchia Signora per altri sei mesi.

Staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime settimane ma una cosa è certa: gennaio sarà un mese caldissimo.

