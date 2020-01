Preparazione speciale per Cristiano Ronaldo in vista della Champions League. Ecco qual è sarebbe il piano del portoghese.

La prima tripletta italiana. È iniziato così il nuovo anno di Cristiano Ronaldo, che ha rifilato tre gol al Cagliari, trascinando la Juventus al successo. Dopo un periodo difficile e complicato, il portoghese sembra essersi ripreso la scena e aver ritrovato la condizione fisica ottimale. L’obiettivo di CR7 è però abbastanza chiaro.

Juventus, Cristiano Ronaldo pensa alla Champions League

Infatti, secondo quanto riportato e rivelato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’, Ronaldo avrebbe messo a punto un vero e proprio piano di preparazione speciale per essere al top della forma nei mesi compresi tra marzo e maggio. L’obiettivo sarebbe quello di incidere nella competizione in cui in lusitano è sempre stato un grande protagonista, ossia la Champions League.

Crisitano Ronaldo vuole quindi trascinare la Juventus nel percorso europeo e vuole farlo nel migliore dei modi possibili. Ed è per questo che bisogna fare attenzione anche ai dettagli che possono apparire insignificanti. D’altronde il numero 7 dei bianconeri è specializzato e maniacale sotto questo punto di vista. La seconda parte di stagione è ufficialmente iniziata.

