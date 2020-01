Calciomercato Juventus, deciso il futuro di Emre Can?

Il futuro di Emre Can è davvero un autentico rebus. Quale sarà quindi il destino del centrocampista tedesco ex Liverpool?

Il calciomercato di gennaio sta entrando ormai sempre più nel vivo. Uno degli argomenti più caldi e dei casi più spinosi da risolvere in casa Juventus è senza alcun dubbio quello legato al futuro di Emre Can. Il centrocampista tedesco è praticamente ai margini del progetto tecnico-tattico di Sarri. Il suo destino però è tutto da capire.

L’ex Liverpool sembrava essere a un passo dal Paris-Saint Germain, ma lo scambio con Paredes potrebbe essere definitivamente saltato. C’erano altre squadre interessate, tra cui il Manchester United, vista soprattutto la sempre più probabile partenza di Paul Pogba, ma tutto appare molto complicato e difficile. E allora ecco che la soluzione potrebbe essere la permanenza in quel di Torino.

Infatti, secondo quanto riportato e rivelato dalla stampa francese, il giocatore si starebbe sempre più riavvicinando alla Juventus. i bianconeri starebbero valutando in questi giorni la situazione del 25enne, che visti i problemi in mediana, potrebbe tornare utile e potrebbe addirittura essere reinserito nella lista per la Champions League. Insomma, una svolta che avrebbe del clamoroso.

